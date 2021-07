In rosso il comparto materie prime dell'Italia (-1,02%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Neodecortech

Intek Group

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore delIlha aperto a quota 18.879,4 in calo dell'1,02%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 251, in prossimità della chiusura di ieri.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.