Lavoro, Fava: "Necessari controlli e criteri certi per contrastare contratti collettivi pirata"

(Teleborsa) - "Il peccato originale è stata la mancata efficacia dei contratti collettivi per tutti quei lavoratori che appartengono alle categorie cui gli stessi si riferiscono. Si spiega soprattutto così lacol chiaro intento di prevedere un'alternativa alle condizioni normative ed economiche stabilite dai contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiori". È quanto sottolineain un intervento sul quotidiano "La Verità".Nell'articolo Fava denuncia "l'assenza di criteri oggettivi per determinare quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale" e il "progressivo svuotamento del concetto di rappresentatività in favore di un pluralismo sindacale eccessivamente frammentato". Uno scenario che – come rileva il giuslavorista – ha portato alla nascita di nuove categorie sindacali il cui atto di nascita, e dunque l'unica ragion d'essere, è rappresentato proprio dal nuovo contratto collettivo di riferimento. Emerge così, afferma Fava, laAd alimentare tale meccanismo è la "corsia preferenziale" che spesso trovano questi contratti alternativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative. "Un contratto pirata – spiega il giuslavorista – comportasia in termini di, mediante la riduzione dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi di maggiore rappresentatività, l'assenza di voci aggiuntive della retribuzione, la diminuzione dell'indennità di malattia o del monte ore dei permessi, sia in termini di misure di welfare aziendale e di accesso alla formazione erogata dagli enti bilaterali".In tale scenario per Fava èe "un intervento da parte del legislatore per introdurreulteriori rispetto al dato numerico".