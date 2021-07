Superbonus, arrivano le semplificazioni: modulo unico per comunicazione inizio lavori

(Teleborsa) -il Ministero della PA adotterà unvalido in tutta Italia. La novità introdotta dal Dl Semplificazioni servirà ad assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale.Il Ministro Renato Brunetta ha precisato che il nuovo modulo unico"è una comunicazione di inizio lavori e basta" e "non ci sarà nessun obbligo di certificazione di regolarità" dell'immobile, che "spetta allo Stato, se vorrà".La semplificazione del Superbonus punta a, aggravati dalla situazione di emergenza epidemiologica, che sinora hanno frenato l'accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini. A fine aprile erano, infatti, state presentate(di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità' immobiliari autonome).Tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, potranno ora essere realizzati con una, asseverata dal tecnico (Cila-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.comporterà, oltre ad un risparmio di tempo, anche un risparmio di spesa stimabile in 110 milioni di euro., dato che gli interventi previsti dal Superbonus migliorano l'efficientamento energetico e quello antisismico.Questa procedura semplificata consentirà così di accelerare gli interventi di efficientamento energetico e antisismico edper accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).