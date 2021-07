Gruppo Angelini, nel 2020 ricavi in aumento a 1,7 miliardi di euro

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Angelini Holding - a cui fanno capo le attività del gruppo Angelini nei settori farmaceutico, consumer, macchine industriali, vitivinicolo, profumeria e dermocosmesi - ha chiuso il bilancio consolidato 2020 condelle vendite e delle prestazioni pari a 1,699 miliardi di euro, in aumento del 3,8% rispetto al 2019. Ilè stato di 259 milioni di euro (pari al 15,26% dei ricavi), in aumento del 18,44% (+40 milioni di euro) rispetto all'anno prima. L'è stato pari a 159,9 milioni di euro, in crescita del 14,6% rispetto al 2019.I ricavi in- dove lavorano 4.005 dipendenti sui 5.700 totali e sono attivi 6 dei 12 siti produttivi complessivi - sono passati dai 933 milioni di euro del 2019 ai 1.139 milioni di euro del 2020, pari al 67% del totale. I restanti ricavi provengono da Paesi dell'Unione europea (25,1%), dall'Europa non comunitaria (3,71%) e dal resto del mondo (USA, Cina: 4,09%). In particolare, 1,005 miliardi (59,17%) sono generati dal settore farmaceutico.Nel 2020 sono stati investiti 92 milioni di euro (pari al 5,4% dei ricavi) nell'area. Inoltre, il gruppo (tramite Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl) detiene alcune, quali, Eataly e Talgo. L'esercizio 2020 è stato chiuso con un patrimonio netto di 171 milioni di euro e un utile netto di 11 milioni di euro.Il gruppo, si legge in una nota, punta a crescere "attraverso la, l'interesse per nuove aree di business e le".