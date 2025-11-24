Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Tamburi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, con una variazione percentuale del 2,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Tamburi
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,85 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,64. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)