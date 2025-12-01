BEI-Angelini Ventures, accordo da 150 milioni di euro per finanziare le startup europee

(Teleborsa) - La, il corporate venture capital di Angelini Industries, hanno firmato unnelle aree della biotecnologia e della sanità digitale. Si tratta della prima intesa che la BEI sigla con un corporate venture capital in Europa nell'area dell'healthcare e prevede che Angelini Ventures e BEI investano 75 milioni ciascuno nei prossimi sei anni. La BEI e Angelini Ventures prevedono di co-investireche sviluppano soluzioni innovative particolarmente adatte al lancio sul mercato, per esempio, in ambiti come le biotecnologie, la tecnologia medicale e la salute digitale."Con iniziative come questa, rafforziamo la capacità del nostro continente di guidare l'innovazione tecnologica e di generare benefici concreti per cittadini, pazienti e imprese - ha dichiarato- Investire nelle biotecnologie e nella sanità digitale è fondamentale perché consente di accelerare la ricerca, migliorare la qualità delle cure e sostenere la crescita di imprese capaci di portare sul mercato soluzioni all'avanguardia".L'iniziativa è, il programma di investimenti lanciato dal Gruppo BEI per rafforzare la crescita dell'innovazione e della leadership tecnologica in Europa. Tramite TechEU, il Gruppo BEI punta a investire 70 miliardi di euro in equity, quasi-equity, prestiti e garanzie nel triennio 2025-2027, con l'obiettivo di mobilitare 250 miliardi di euro di investimenti nell'economia reale. L'accordo rafforza inoltre il ruolo nel settore di Angelini Ventures che, fondato nel 2022 con una dotazione di 300 milioni di euro da Angelini Industries, multinazionale italiana attiva nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, ha già investito 125 milioni di euro in 22 startup."L'importante intesa con BEI consente di inserire in un contesto strategico europeo l'impegno per l'innovazione che il nostro Gruppo sta portando avanti attraverso il venture capital - osserva- Essere stati scelti da un'istituzione come BEI per un progetto ambizioso, che vuole consolidare il ruolo dell'Europa nell'innovazione in sanità, è un'opportunità per lavorare all'obiettivo comune di tradurre le eccellenti idee dei ricercatori in prodotti e servizi che possano avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sullo sviluppo economico dei Paesi europei".Come primo passo della nuova partnership, Angelini Ventures e la BEI intendono, società biofarmaceutica francese che sviluppa ADC (Antibody-Drug Conjugates), farmaci oncologici innovativi, con l'accordo di investimento attualmente in fase di finalizzazione.