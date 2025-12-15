Milano 15:20
Azioni proprie, Finanza
Tamburi prosegue il buyback e raggiunge il 12% del capitale sociale
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 12 dicembre 2025, complessivamente 101.634 azioni ordinarie (pari allo 0,055% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,6990 euro, per un controvalore di 884.114,91 euro.

Al 12 dicembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.219.708 azioni proprie, pari al 12,051% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che si attesta a 8,89 euro, con un aumento dell'1,48%.


