Ryanair incrementa i voli da Genova

Ryanair

(Teleborsa) -incrementa presenza e numero di destinazioni servite all', passando a, verso Bari, Napoli, Londra e Malta, e salendo a, aggiungendo Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Catania e Palermo. Queste cinque destinazioni con l’aggiunta di Malta costituiscono leoperare dal vettore irlandese nell’aeroporto ligure.Ad annunciare il nuovo programma è stato il direttore commerciale di Ryanair,, il quale ha sottolineato l’importanza della sospensione dell’addizionale comunale in Italia, ritenendo che il provvedimento debba rimanere almeno fino al 2025 per consentire la ripresa dei livelli di traffico aereo italiano.