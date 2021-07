Cementir alza target 2021 dopo un primo semestre positivo

Cementir Holding

(Teleborsa) -, azienda del gruppo Caltagirone che produce e distribuisce materiali per l'edilizia, ha registratopari a 664,5 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 16,5% rispetto ai 570,4 milioni di euro del primo semestre 2020. Ilè stato di 133,5 milioni di euro (+36,6%), mentre l'di gruppo pari a 47,9 milioni di euro (+139,6%). L'si è assestato a 137,6 milioni di euro (280,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), in calo del 51%."Nonostante i risultati del 2020 abbiano risentito del lockdown dovuto al Covid-19, nel corso del 2021 tutti i mercati in cui operiamo stanno mostrandoed in particolare la Turchia sta recuperando in misura significativa", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.Alla luce dell'andamento dei risultati del primo semestre, Cementir Holding ha. Ora la società prevede di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,35 miliardi di euro (in precedenza indicati a 1,3 miliardi di euro) e un margine operativo lordo compreso tra 295 e 305 milioni di euro (in precedenza tra 285 e 295 milioni di euro), un indebitamento finanziario netto a fine 2021 confermato a circa 30 milioni di euro.