Banca Generali acquista azioni proprie e avvia il programma

Banca Generali

il gruppo bancario

(Teleborsa) -ha comunicato che è statoal servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti svoltasi lo scorso 22 aprile 2021 e che, nell'ambito della summenzionata delega approvata dall’Assemblea, n.al prezzo medio di 34,2730 euro per azione, per uncomplessivo di circaA seguito degli acquisti finora effettuati, Banca Generali detiene un totale di 1.541.291 azioni proprie, pari all'1,32% del capitale sociale.A Milano, oggi, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,53%.