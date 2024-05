Banca Generali, l'utile trimestrale sale del 47% a 122 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2024 disi è chiuso con un utile netto consolidato di 122 milioni, in aumento del 47% rispetto agli €83,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato, spiega la banca in una nota, beneficia dellaper conto della clientela che hanno raggiunto il nuovo massimo assoluto di 96,8 miliardi, in aumento del 13% rispetto al primo trimestre del 2023. Sul risultato ha, in particolare quelli azionari che hanno spinto l’utile variabile a 40 milioni (a fronte dei 6,1 milioni realizzati nel 1Q 2023), in scia alla performance netta generata dagli investimenti nel periodo.Ilè salito a 256,6 milioni contro i 193,2 milioni del primo trimestre 2023. Il risultato ha beneficiato del forte contributo del margine finanziario (83,9 milioni, +12,0%) e delle commissioni nette ricorrenti (118,3 milioni, +4,5%)., ha commentato: “Un, confermata anche dagli ottimi risultati commerciali di aprile. Stiamo intercettando la progressiva ripresa della domanda di consulenza e diversificazione grazie alla vicinanza dei nostri banker e alla qualità della nostra offerta, in continuo aggiornamento, come dimostrano i numeri in ascesa delle soluzioni di investimento e i flussi positivi dalla nostra sicav Lux IM. La recente nuova organizzazione della rete sta creandoe facilitando la valorizzazione delle competenze, a vantaggio anche delle politiche di reclutamento che ci vedono protagonisti come polo catalizzatore di talenti. Abbiamo nel mirino i target del piano triennale e stiamo gettando le basi per aprire un nuovoforti del nostro rapporto privilegiato con le aziende e gli imprenditori, oltre che dell’impegno nei dati e nello sviluppo di nuovi canali commerciali"., Banca Generali conferma la solidità dei propri parametri regolamentari con il CET1 ratio al 20,0% e il Total Capital ratio (TCR) al 21,2%. I coefficienti patrimoniali sono aumentati di 2,2 punti percentuali rispetto ai livelli di fine 2023; di cui 1,5 punti percentuali legati all’ottimizzazione dell’analisi delle garanzie date come collaterale nell’attività di credito. Il Leverage ratio della Banca si è attestato al 5,7%, ben al di sopra del minimo regolamentare.Infine, si confermanodella banca: LCR-Liquidity Coverage ratio al 343% (dal 335% nel 2023) e il NSFR-Net Stable Funding ratio al 205% (da 214% nel 2023).Banca Generali, si legge nella nota dei conti, "èe ribadisce l’obiettivo di una raccolta netta per l’anno di oltre sei miliardi di euro con una composizione orientata per il 40-60% in Assets under Investment".