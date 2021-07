Caltagirone, risultato netto pari a 94,7 milioni di euro nel primo semestre

Caltagirone

(Teleborsa) -- la holding aziendale a cui fanno capo le attività del gruppo nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario - ha chiuso il primo semestre del 2021 con unpari a 94,7 milioni di euro di cui 52,1 milioni di euro di competenza del Gruppo. Isi sono attestati a 772,3 milioni di euro (659,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) in aumento del 17% per effetto principalmente dell'aumento dei ricavi nel settore del cemento.Ilsi è attestato a 139,3 milioni di euro, in aumento del 40,4% rispetto al 30 giugno 2020 (99,3 milioni di euro). L'è stato pari a 143,5 milioni di euro (103,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020) in aumento di 40 milioni di euro per effetto di investimenti netti in azioni quotate e per la distribuzione di dividendi al netto del positivo flusso di cassa operativo. Ilcomplessivo è pari a 2,17 miliardi di euro, +5,2% rispetto al 31 dicembre 2020 (2,07 miliardi di euro) di cui 1,18 miliardi di euro di competenza del gruppo, +7,6% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,1 miliardi di euro).