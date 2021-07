Mondadori, il risultato netto torna in positivo nel primo semestre 2021

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotata sul segemnto STAR - ha registratopari a 320,4 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto ai 288,9 milioni di euro del primo semestre 2020. L'adjusted si è assestato a 21,5 milioni di euro (11 milioni di euro nel primo semestre 2020), ilè stato positivo per 4,4 milioni di euro (perdita da 25 milioni di euro nei primi sei mesi 2020) e laante IFRS16 è a quota -68,3 milioni di euro (in miglioramento del 47,5% rispetto a -130,1 milioni di euro del primo semestre 2020)."Nel primo semestre il gruppo Mondadori ha registrato risultati molto significativi in termini di ricavi e di redditività - ha commenattodel gruppo Mondadori - A questa performance hanno contribuito in modo positivo tutte le nostre aree che hanno mostrato una crescita rispetto allo scorso anno, dai Libri al Retail alla Media, in particolare nella componente digitale. In forte progresso l'area Libri, che incrementa la propria marginalità anche rispetto al 2019".Mondadori haa livello consolidato - e sulla base dell'attuale perimetro - leper l'intero esercizio. I ricavi consolidati per il 2021 sono attesi in leggera crescita (low single-digit), l'EBITDA adjusted - in termini percentuali - è previsto collocarsi nell'intorno del 12% dei ricavi e il risultato netto è confermato in forte crescita (per effetto del miglioramento della gestione operativa nonché del riallineamento fiscale dell’attivo immateriale).