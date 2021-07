Snam, utile cresce del 10% nel primo semestre. Confermata guidance 2021

Snam

(Teleborsa) -ha registratopari a 1.527 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 3,4% rispetto al primo semestre 2020 "per effetto del contributo degli investimenti e della crescita dei business della transizione energetica", sottolinea la società. L'adjusted è stato di 1.163 milioni di euro (+5,1%) e l'adjusted si è assestato a 635 milioni di euro (+9,9%), "per effetto della positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito medio inferiore all'1%"."I risultati del primo semestre confermano la, che continua a crescere a beneficio della sicurezza degli approvvigionamenti e della transizione energetica nei territori in cui operiamo - ha commentatodi Snam - In particolare, nei primi sei mesi dell'anno abbiamo aumentato di oltre il 20% gliin Italia per ammodernare la nostra rete, ridurre le emissioni per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica al 2040 e diventare l’operatore tecnologicamente più avanzato al mondo del settore".Gli investimenti tecnici hanno totalizzato 566 milioni di euro nei primi sei mesi (+23,9%; di cui +22,5% relativi al core business). Lè a quota 14.148 milioni di euro (12.892 milioni di euro al 31 dicembre 2020, +1.256 milioni di euro) per l'acquisizione della partecipazione in Industrie De Nora, per la crescita del piano investimenti, del circolante legato allo sviluppo del business della deep renovation e per un effetto stagionale dovuto all’attività di bilanciamento.Pur non potendo "determinare con esattezza gli impatti derivanti dal Covid-19 sui target a fine 2021 e degli anni successivi", Snam prevede un impatto complessivamente limitato rispetto agli obiettivi 2021 edi 1.170 milioni di euro. In riferimento al core business, la società conferma il livello di investimenti annunciato a piano.