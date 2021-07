Eventi e scadenze del 30 luglio 2021

A2A

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualeG20 - Culture Ministers' MeetingRating sovrano - Austria - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriRating sovrano - Irlanda e Ungheria - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Regolamento BOT- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021- CDA: Approvazione della semestrale 2021 e relativa conference call- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo semestre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call: Previsione acconto dividendo per l'esercizio 2021- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della semestrale consolidata al 30.06.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Media briefing, alle ore 11.00, con il CEO Francesco Caio in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati del secondo trimestre e della prima semestrale 2021Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2021.