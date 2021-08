Le nozze Unicredit-MPS sotto i riflettori: Franco in audizione mercoledì

Montepaschi

Unicredit

(Teleborsa) - Resta in primo piano ladestinata a dominare lo scenario economico-politico dell'estate, dopo l'avvio delle trattative fra Unicredit e MEF, che dureranno 40 giorni fino alla fine di questa "calda" estate.Dopo un fine settimana bollente, dominato da accuse e pronte repliche fra la Lega ed il fronte renziano, il Ministro dell'Economiain più nella giornata didinanzi alle Commissioni Finanze di Camera e Senato.Lodi MPS non è un'opzione quanto una strada obbligata., ma per far sì che avvenga entro fine anno, come previsto dall'accordo di privatizzazione concordato con l'UE nel 2017, è necessario spianare la strada a questa aggregazione. Il dossier è al MEF ma leLa banca guidata da Adrea Orcel non è disposta a fare un salto nel vuoto e, per l'aggregazione, ha bisogno di garanzie, prima fra tutte lanei conti di Siena con uno "spezzatino" che consenta di, che resterebbe al, in cambio di unanella banca di Piazza Gae Aulenti.Si profila dunque una transazione in perdita per il Tesoro che rischia unper portare a casa l'aggregazione con Unicredit: circa 2 miliardi di crediti d'imposta sugli attivi (Dta) e circa 1,5 miliardi di aumento di capitale. E con i costi sostenuti nel 2017 l'onere arriverebbe a 5-10 miliardi.