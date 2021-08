Bilancio, Senato approva Rendiconto 2020 e Assestamento 2021

(Teleborsa) - L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato ile l'Il Rendiconto è passato con 116 sì, 20 contrari e 85 astenuti. Per l'Assestamento ci sono stati invece 196 sì, 22 contrari e 4 astenuti. I provvedimenti sono stati approvati dal Senato in prima lettura e ora passano all'esame della Camera.Come aveva già fatto in commissionein Aula per "prendere le distanze dagli effetti di provvedimenti presi dal governo Conte 2"."È inaccettabile – ha detto il, nel corso del suo intervento in Aula – che l'Italia con un passivo di 271 miliardi per quest'anno e di 300 per il prossimo impegni 15 miliardi per finanziare il reddito di cittadinanza. Da tempo Fratelli d'Italia ne chiede l'abolizione per investire queste risorse nell'estensione degli ammortizzatori sociali, questi sì a sostegno dei più deboli. Oppure chiediamo che queste risorse siano investite nella lotta al Covid per migliorare i trasporti, mettere in sicurezza le scuole o rafforzare la medicina territoriale. Anche sulla riforma fiscale il governo è mancato: 3 miliardi sono pochi per fare una riforma seria e organica".