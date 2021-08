G20 Digitale, al via le riunioni a Trieste presiedute da Giorgetti e Colao

(Teleborsa) - Al via a bordo della nave Etna, attraccata aper l'occasione, ilsullacon il ministro dello Sviluppo economicoche ha iniziato gli incontri bilaterali con il ministro brasiliano, Astro Pontes, e quello tedesco Peter Altmaier. Giorgetti e il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale,, insieme alla sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico,, hanno accolto i delegati alle politiche digitali dei Paesi membri.I lavori della giornata, suddivisa in due parti –– saranno presieduti dai due ministri italiani. Al centro delle sessioni di lavoro la trasformazione digitale delle attività produttive, la crescita economica sostenibile, la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, la sicurezza del flusso dei dati, l'inclusione sociale, la ricerca, la regolamentazione agile per favorire l'innovazione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative.