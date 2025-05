PMI e trasformazione digitale: partire dalle debolezze per il rilancio

(Teleborsa) - Più di una PMI italiana su due (54%) dichiara di investire con intensità nelle, sia in modo mirato su singole aree sia in modo trasversale su tutta l’organizzazione. Eppure, la pienaè ancora lontana. Se da un lato si registra una crescente presenza di figure interne a presidio della trasformazione digitale e primi segnali di revisione dei processi in funzione delle nuove soluzioni, dall’altro persistono alcune fragilità strutturali.Un’impresa su tre, ad esempio, non dispone ancora di un– interno o esterno – e l’adozione tecnologica si concentra spesso su strumenti di base, non integrati tra loro e utilizzati prevalentemente in ambito amministrativo. Le tecnologie sono presenti, ma faticano a diventare leve di cambiamento trasversale: l’integrazione delle informazioni e la diffusione dinei processi core restano ancora limitate. Connettività inadeguata, scarsa disponibilità di competenze e una cultura aziendale non sempre pronta all’innovazione restano le principali barriere.Sono alcuni risultati della ricerca dell’del, presentata oggi durante il convegno "La trasformazione digitale nelle PMI: sfide di oggi, opportunità per domani"."La digitalizzazione delle PMI italiane procede, ma troppo lentamente rispetto alla velocità con cui evolve il contesto tecnologico ed economico. Oggi, più che la carenza di risorse finanziarie, è la difficoltà nel leggere il cambiamento e nel trasformarlo in scelte strategiche a rappresentare il vero ostacolo. Serve un cambio di passo culturale, che coinvolga tutta l’impresa, dal management agli operatori, e una nuova capacità di visione di lungo periodo”, afferma, Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI. "È fondamentale che l’ecosistema supporti le PMI per creare nuova cultura gestionale e che le politiche pubbliche siano progettate in modo verticale, partendo dalle specificità dei territori e dei settori, così da essere realmente efficaci e riconoscibili dalle imprese. Solo con questo approccio sarà possibile rafforzare la consapevolezza, facilitare l’adozione delle tecnologie e accompagnare le PMI verso una vera maturità digitale", ha aggiunto.