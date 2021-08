Net Insurance, utile netto semestre in crescita a 7,2 milioni

Net Insurance

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unin larga crescita rispetto ai 2,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.Nel primo semestre, icontabilizzati ammontano a 79,1 milioni di euro, inrispetto al medesimo datodell’esercizio precedente. In particolare, nel comparto dei rami Danni, i premi sono risultati pari a 43,1 milioni di euro (+34,5%); mentre nel Vita si sono attestati a 36 milioni di euro (+59,9%).Gliaumentano a 16,3 milioni di euro ma sono ampiamente in linea con le proiezioni di fine anno. Il margine dell(risultato tecnico netto) è stato pari a 7,6 milioni di euro, rispetto ai 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2020.Ilconsolidato è pari a 85,3 milioni di euro (al 31 dicembre 2020 il patrimonio ammontava a 79,7 milioni di euro), con un aumento del 7%. In termini di solvibilità, il Gruppo esprime al 30 giugno un livello di, pur risentendo della forte crescita del business. Il dato è più che in linea con le previsioni del Piano Industriale, dove era stimato attestarsi in area 165-175% alla fine dell’esercizio 2021.