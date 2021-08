Sardegna, rallenta campagna vaccinale. Mancano all'appello molti over 60

(Teleborsa) -la campagna vaccinale innella settimana dinelle ultime 24 ore sono state somministrate circa duemila dosi di siero anti-Coivid e viste le numerose disdette nei fine settimana estivi, l'Ats ha deciso di chiudere l'hub della Fiera di Cagliari - il principale dell'Isola - ilI vari target, fa sapere l'azienda per la tutela della salute - saranno spalmati durante la settimana."La situazione è critica esolo raggiungendo, diceresponsabile dell'hub della Fiera e del servizio di profilassi Ats Sardegna.Restano ancora da intercettare, per la precisione 78.732, rispetto alle 83.600 della scorsa rilevazione del Governo. Nel dettaglio mancano all'appello ancora 15.211 over 80, il 12,19%; 22.504 70-79enni, il 12,80% del totale; 41.017 nella fascia d'età 60-69 anni, il 17,83%. A questi occorre aggiungere 70.601 50-59enni (il 26,03% del totale) e il personale scolastico ancora non vaccinato: un terzo del totale 12.036, il 33,11% (la settimana scorsa 12.071 tra insegnanti e non docenti).