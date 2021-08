Hargreaves Lansdown, rimbalzo dopo il sell-off causato dal rallentamento del trading

Hargreaves Lansdown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, insui valori precedenti a quota 1.472,5. Le azioni della più grande società di investimento indipendente del Regno Unito per i clienti al dettaglio erano scese di 186 pence, o dell'11,3%, nella giornata di ieri a causa dinell'anno fiscale terminato a giugno.Il CEO Chris Hill ha affermato che c'è stato un "rispetto ai livelli elevati di questo periodo dell'anno scorso" quando il Regno Unito è uscito dal lockdown. Gli investitori sono anche preoccupati per l'andamento dei margini di profitto a causa dell'aumento della concorrenza.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 1.505 e successiva a 1.570,5. Supporto a 1.439,5.