Meteo, dall'Africa arriva "Lucifero": punte di 48 gradi al Sud

(Teleborsa) - Si è aperta ieri la settimanacon temperature che, in particolare al, potranno arrivare a toccare ii primi segni tangibili di questa nuova ondata di calore si avranno già oggi, conNumeri che domani, mercoledì 11 agosto, raddoppierà (con Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti che si aggiungeranno all'elenco). Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare idove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come invece indica ilPer difendersi dal caldo il ministero ribadisce alcuneo al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente, in particolare per le persone più fragili; u, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l'attività fisica all'aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche.Importante poi seguirepreferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti. Quanto all'abbigliamento, il ministero della Salute suggerisce di indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparandosi la testa con un cappello leggero di