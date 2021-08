OMS, indagine su fuga virus da laboratorio: appello a tutti i Paesi

(Teleborsa) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato che servonosul Covid per indagare sull'ipotesi di unaesortando tutti i Paesia condividere le"Condividere i dati e consentire il(...) non è altro che ciò che, compresa laa sostenere, in modo da poter andare avanti nello(della pandemia)ha dichiarato l'agenzia in una nota."Per affrontare l'"ipotesi del laboratorio", è importante