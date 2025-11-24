Commissione UE si oppone all'acquisizione di Downtown da parte di Universal Music

Universal Music Group

(Teleborsa) - Laha informato(UMG) del suo parere preliminare secondo cui lanel mercato della distribuzione all'ingrosso di musica registrata.UMG, con sede nei, è attiva a livello mondiale nei settori della registrazione musicale, dell'editoria musicale, del merchandising e dei contenuti audiovisivi. Downtown, con sede negli, è un'azienda musicale globale che fornisce servizi ad artisti ed etichette (A&L) sia a case discografiche indipendenti che ad artisti, in particolare attraverso la sua piattaforma di distribuzione musicale FUGA. Downtown fornisce anche servizi di contabilità delle royalty attraverso la sua piattaforma Curve, che offre, tra gli altri, servizi di elaborazione, contabilità, pagamento e servizi correlati relativi alle royalty e alla gestione dei diritti.Il 222025, la Commissione ha avviato un'per valutare se l'operazione possa consentire a UMG di ridurre la concorrenza nel mercato (i) della distribuzione all'ingrosso di musica registrata nello Spazio Economico Europeo (SEE) acquisendo dati commercialmente sensibili delle sue etichette discografiche concorrenti; e (ii) la fornitura di servizi di A&L nel SEE, eliminando un'importante forza concorrenziale. L'indagine ha incluso, tra l'altro, l'analisi di documenti interni forniti dalle parti e la raccolta di opinioni e dati da concorrenti e clienti.A seguito di questa indagine approfondita, la Commissionearchiviati ed elaborati da Curve di Downtown e che tale vantaggio informativo per UMG ostacolerebbe la capacità e l'incentivo delle etichette rivali a competere con UMG.Unaè una fase formale di un'indagine, in cui la Commissione informa per iscritto le società interessate degli addebiti sollevati nei loro confronti. L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito dell'indagine. UMG ha ora l'opportunità di rispondere alla comunicazione degli addebiti della Commissione, di consultare il fascicolo della Commissione e di richiedere un'audizione orale.