ILBE, avvio produzione film "Muti". Ricavi minimi garantiti per 12 milioni di euro

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE) - società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione di contenuti cinematografici - ha comunicato, film interpretato dal Premio Oscar. Il film sarà diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Le riprese saranno in Mississippi (USA) e Italia.ILBE ha sottoscritto accordi con la società RedBox Entertainment per la distribuzione in US e Canada e con WWPS per la distribuzione world wide (a esclusione di Italia, US e Canada). La produzione porterà a ILBE"Sono davvero entusiasta per l'avvio di questo progetto, che vede il coinvolgimento di autori di nazionalità italiana, per un film italiano destinato al mercato globale -ha commentato Andrea Iervolino - Sono anche felice di poter lavorare nuovamente con Morgan Freeman, già protagonista di una nostra passata produzione. È tra gli attori più apprezzati di Hollywood.".