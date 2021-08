Krispy Kreme: vendite in aumento, fissa target per il 2022

Krispy Kreme

Krispy Kreme

(Teleborsa) - Si muove in forte ribassoche mostra un -2,35% dopo essere salito nel pre-mercato in seguito all'annuncio di vendite del secondo trimestre sopra i livelli del 2019 e di obiettivi per il 2022 che includono la riduzione del debito e il pagamento dei dividendi.I ricavi sono cresciuti del 43% a 349 milioni di dollari, mentre a livello organico sono aumentati del 23% a 55 milioni. La società americana famosa per le ciambelle punta a una crescita organica dei ricavi tra il 9% e l'11% nel 2022 e un incremento dell'utile netto rettificato nel range 18%-22%.Krispy Kreme mira a mantenere la sua leva finanziaria totale al di sotto di 3 volte nei prossimi 12 mesi. Pagherà un dividendo di 0,035 dollari per azione per il trimestre che si concluderà il 3 ottobre. Successivamente, ha affermato che manterrà un dividendo trimestrale stabile fino a quando non raggiungerà la sua politica di leva netta a lungo termine di 2x.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,08 USD. Primo supporto a 13,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,28.