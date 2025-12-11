Milano 17:12
43.747 +0,65%
Nasdaq 17:12
25.475 -1,17%
Dow Jones 17:12
48.528 +0,98%
Londra 17:12
9.703 +0,49%
Francoforte 17:11
24.306 +0,73%

Usa, scorte ingrosso settembre +0,5% m/m, vendite -0,2% m/m

Economia, Macroeconomia
Usa, scorte ingrosso settembre +0,5% m/m, vendite -0,2% m/m
(Teleborsa) - Crescono più del previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di settembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,5% a 911,5 miliardi di dollari, contro la variazione pari a +0,1% attesa dal consensus e dopo il 0,0% rivisto riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,8%.

Nello stesso periodo le vendite sono calate dello 0,2% su base mensile a 708,2 miliardi di dollari dopo il -0,2% registrato ad agosto. Su anno si è registrato un aumento del 4,8%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,29 contro l'1,33 di un anno prima.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```