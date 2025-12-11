Usa, scorte ingrosso settembre +0,5% m/m, vendite -0,2% m/m

(Teleborsa) - Crescono più del previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti
. Nel mese di settembre
, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte
hanno registrato un incremento dello 0,5% a 911,5 miliardi di dollari, contro la variazione pari a +0,1% attesa dal consensus e dopo il 0,0% rivisto riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,8%.
Nello stesso periodo le vendite
sono calate dello 0,2% su base mensile a 708,2 miliardi di dollari dopo il -0,2% registrato ad agosto. Su anno si è registrato un aumento del 4,8%.
La ratio scorte/vendite
è pari all'1,29 contro l'1,33 di un anno prima.(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)