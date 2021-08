Amazon pronta a varcare lo schermo del PC: aprirà supermercati "fisici" in USA

Amazon

(Teleborsa) -. Secondo il Wall Street Journal, la società di Jeff bezos punterebbe ad aprire dei veri e propri, dopo aver già tentato l'esperienza con punti vendita a tema.Le prime superfici di vendita a marchio Amazon saranno aperte ined avranno una(30mila piedi quadrati), circa un terzo di quella media di un qualsiasi supermercato americano., dunque, ma dei punti vendita di dimensioni medio-piccole, tanto pedella clientela.Amazon, avendo già aperto diversi punti vendita a tema: dagli Amazon Books agli 'Amazon 4-star, senza dimenticare gli Amazonfresh, Amazon pop up, Amazon go e Amazon gogrocery. Poi, c'è stata l'acquisizione della catena Whole Foods nel 2017.L'idea di aprire dei superstore ha a che fare con il desiderio di", che sta conoscendodopo la pandemia di Covid-19 ed il lockdown, che ha costretto a casa le persone.Nei grandi magazzini Amazon si potranno trovare certamente- dall'abbigliamento all'elettronica e all'arredamento - ma anche