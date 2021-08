Petrolio ai minimi da tre mesi su variante Delta e tapering FED

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, con il calo consistente della giornata odierna che si è aggiunto alla debolezza dei giorni scorsi. A pesare sulle quotazioni del greggio è sempre la, che sta impattando non solo l'Asia, ma anche l'Europa e gli Stati Uniti. Proprio per questo oggiha abbassato le stime del PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre e l'intero anno. Un impatto lo ha avuto anche la Federal Reserve: segnalando che potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di asset tra pochi mesi, ha spinto al rialzo il dollaro e al ribasso le materie prime.Alle 19.15, i future sul greggiodi ottobre hanno raggiunto i 66,03 dollari al barile, in ribasso di 2,22 dollari o del 3,25%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di settembre scambiano in diminuzione di 2,19 dollari, o dello 3,36%, a 63,02 dollari al barile."La diffusione della variante Delta continua a offuscare le prospettive della domanda di petrolio - hanno affermato gli analisti diin una nota - Inoltre,all'inizio della settimana, che hanno mostrato che le raffinerie cinesi hanno processato la minor quantità di greggio in 14 mesi, fanno poco per aiutare il sentiment".Dati soprendenti - in negativo - non sono però arrivati solo dalla Cina. I 696 mila barili dinella settimana al 13 agosto negli Stati Uniti ( secondo quanto emerso ieri dalla US Energy Information Administration) ha aggiunto altre preoccupazioni, in quanto è stato il primo aumento in più di un mese (era atteso un decremento di 0,6 milioni di barili)."I timori per la crescita economica, il rafforzamento del dollaro e un'avversione ai rischi non stanno aiutando il petrolio - ha affermato Giovanni Staunovo, analista dinelle prossime settimane e il mercato petrolifero rimane sottofornito. Quindi questo dovrebbe ancora supportare i prezzi lungo la strada".