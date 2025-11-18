Euronext, collocato bond da 600 milioni di euro. Domanda oltre 5 volte l'offerta

(Teleborsa) - Euronext
, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha emesso un bond senior non garantito a tasso fisso triennale per 600 milioni di euro
con una cedola annua del 2,625%.
Il portafoglio ordini ha raggiunto un importo di oltre 3 miliardi di euro, con una domanda di oltre 5 volte superiore
. Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per scopi aziendali generali in linea con la strategia di Euronext, incluso il rifinanziamento dell'indebitamento esistente.
Il successo di questa transazione "riflette il solido profilo creditizio di Euronext e dimostra la forte fiducia degli investitori nella strategia di Euronext", si legge in una nota. Le obbligazioni saranno emesse su Euronext Securities Copenhagen e quotate su Euronext Dublin
.Credit Agricole
, ING
, J.P. Morgan
e Societe Generale
hanno agito in qualità di Joint Bookrunner
.