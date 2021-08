Sesana (Generali): innovare il business per rispondere ai bisogni sociali

Generali

(Teleborsa) - La compagnia assicurativaintende essere impresa trasformativa, capace di creare valore nel lungo periodo per economia, ambiente e società e contribuendo alla governance dei processi in un momento di cambiamenti radicali. Lo ha detto, intervenendo alla prima giornata della 42esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. "Lo vogliamo fare nei nostri territori di business,, garantendo standard eccellenti della consulenza della nostra rete agenziale; una consulenza di valore basata su soluzioni sempre più innovative:- ha spiegato - È in quest'ottica che stiamo realizzando investimenti significativi, sia per creare nuove competenze interne, sia attraverso partnership e sinergie".Parlando del periodo della pandemia, Sesana ha detto che "glici hanno consentito di lavorare a distanza fin da subito durante l'emergenza Covid-19. Ma la vera sfida è stata lavorare insieme, e questo lo abbiamo potuto realizzare solo investendo sulle persone e sulla loro energia". Quando si parla di tecnologia e digitalizzazione non si parla di hardware, ma di software - ha aggiunto il manager di Generali - Si parla di nuove idee e nuovi comportamenti, di persone che reinventano il loro modo di approcciare le cose, insieme ad altre persone. Su questo è fondamentale investire: su". Sesana ha poi sottolineato l’importanza dell'attitudine all'innovazione, del lavorare insieme alle istituzioni per favorire una cultura inclusiva e della promozione di comportamenti che generino innovazione.Nel suo intervento ha anche riflettuto su come è cambiata l'offerta della compagnia nel campo della salute. "Con ilabbiamo progettato un modello che mette al centro le persone, garantendo loro un unico riferimento su tutti i temi legati alla salute, che lavora per il Paese, offrendo soluzioni che integrano la sanità pubblica e che vuole costruire futuro per la salute, progettando unitamente a persone e aziende percorsi di salute e welfare", ha dichiarato Sesana. "Il modello interviene su tre aree cruciali,, un tema importante per il Paese sul quale abbiamo deciso di metterci in gioco - ha aggiunto - Tutto il modello è fortemente basato sul digitale e vuole contribuire agli obiettivi di sistema PNRR, anche attraverso la costituzione di un Fondo per sostenere attività di cura con elevati standard qualitativi in tutta Italia. Avere un programma di digitalizzazione della sanità che sia inclusivo e che non lasci indietro nessuno è una priorità strategica".