Jackson Hole, ecco perché la Fed non avvierà il "tapering" prima del 2022

(Teleborsa) - L'attenzione degli investitori internazionali è puntata se, cittadina del Wyoming che torna al centro della cronaca finanziaria ogni fine estate, per ili. Tutti gli occhi sono puntati sullae sul suo Presidentel, in attesa di capire se il ", ovvero il piano di ritiro graduale degli stimoli monetari, si verificherà da qui alla fine dell'anno.In realtà,e questo perché "la Fed è stata abbastanza esplicita sull'essere paziente quest'anno alla luce del suo nuovo quadro AIT" e potrebbe scegliere disu unda giustificare il mantenimento dello status quo ancora per qualche mese. Il tema del Simposio di quest'anno - si ricorda - è proprio "Politica economica in un'economia irregolare".Di fronte ad un "quadro occupazionale diseguale" e ad una- si sottolinea - appare "improbabile che la Fed prenda in considerazione la riduzione degli acquisti di asset a meno che il mercato del lavoro non riesca a raggiungere guadagni ampi e inclusivi"."Un'altra ragione per ritardare il tapering fino a ben oltre il 2022 sono idel virus COVID-19", sottolineano gli analisti di Vontobel."I mercati potrebbero finire per essere sorpresi dal fatto che lafino a quando gli effettivi guadagni su larga scala nell'occupazione non saranno pienamente raggiunti. Questo perché i mercati - spiegano gli esperti - tendono a concentrarsi sulle misure aggregate, il che li porta a pensare che la Fed inizierà il tapering in tempi relativamente brevi. Questoe sosterrebbe sia le obbligazioni governative che quelle societarie, specialmente le strutture subordinate investment-grade e le obbligazioni a più alto rendimento".