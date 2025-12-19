Fed, Williams: non c'è urgenza di aggiustare ulteriormente i tassi di interesse

(Teleborsa) - "Personalmentein questo momento, perché credo che i tagli che abbiamo apportato ci abbiano posizionato molto bene". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve di New York,, in un'intervista a CNBC."Voglio vedere l'inflazione scendere al 2% senza danneggiare eccessivamente il mercato del lavoro - ha aggiunto - È".Secondo Williams,, spingendo il dato headline al di sotto di quanto sarebbe stato altrimenti. "Ci sono stati alcuni fattori pratici specifici che sono in realtà correlati al fatto che non sono stati in grado di raccogliere dati a ottobre e non nella prima metà di novembre - ha spiegato - E per questo motivo, penso che i dati siano stati distorti in alcune categorie, e questo ha fatto scendere il dato dell'IPC, probabilmente di circa un decimo"."È difficile saperlo, ne avremo di più a dicembre, penso che, quanto grande sia stato l'effetto, ma penso che sia stato un po' ridotto da questi fattori tecnici", ha aggiunto il presidente della Fed di New York.