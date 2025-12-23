Milano
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 22.43
Indice Fed Richmond USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 dicembre 2025 - 16.05
USA,
Indice Fed Richmond in dicembre pari a -7 punti
, in aumento rispetto al precedente -15 punti (la previsione era -8 punti).
Argomenti trattati
USA
(307)
·
Fed
(76)
