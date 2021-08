Germania, sentiment consumatori di GFK segnala deterioramento

(Teleborsa) - Ilulteriormente ad agosto, con i miglioramento della situazione reddituale che sono stati neutralizzati dal peggioramento delle aspettative economiche e della propensione all'acquisto., in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per settembre un valore di, rispetto al -0.4 di agosto (rivisto da -0,3). Leavevano indicato un peggioramento aScemano sia le, con l'indicatore che crolla di 13,8 punti a quota 40,8, sia, che cala a 10,3 punti, a compensare la solidità delle(a 30,5 punti)."Valori di incidenza del coronavirus significativamente più elevati, un rallentamento dello slancio vaccinale ed il dibattito su come trattare in futuro gli individui non vaccinati hanno causato notevole incertezza tra i consumatori in Germania. Si teme che le restrizioni possano persino essere inasprite di nuovo. Tutto questo ovviamente deprime il sentiment dei consumatori in questo momento", spiegaesperto del GfK.