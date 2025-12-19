Appuntamenti macroeconomici del 19 dicembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 19/12/2025
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23 punti; preced. -23,2 punti)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,2%; preced. -1,8%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 19,6 Mld Euro; preced. 23,1 Mld Euro)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 96,1 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 95 punti)
12:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,2 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%)