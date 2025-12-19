Milano 18-dic
Appuntamenti macroeconomici del 19 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Venerdì 19/12/2025
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23 punti; preced. -23,2 punti)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,2%; preced. -1,8%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 19,6 Mld Euro; preced. 23,1 Mld Euro)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 96,1 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 95 punti)
12:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,2 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%)


