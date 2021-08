Energia, l'italiana Newcleo avvia a Londra progetto per nucleare sicuro

(Teleborsa) - Sviluppare una nuova tecnologia per l'energia nucleare pulita e sicura. Questo l'obiettivo dell'che ha annunciato a Londra la sua costituzione con la(circa 100 milioni di euro) e l'Guidata dall'la societàquotata al Nasdaq e venduta anel 2018 – spiega una nota – punta a "cambiare gli schemi nel settore dell'energia nucleare e si basa sull'applicazione innovativa di tecnologie preesistenti e già sviluppate, tra cui iche utilizzano il piombo come refrigerante al posto dell'acqua o del sodio e gli, che si basano sulla combinazione di un reattore subcritico con un acceleratore di particelle e l'utilizzo del torio come carburante naturale".Il progetto avviato da Newcleo mira ae agrazie al mantenimento del reattore costantemente in stato sottocritico. La società, che ha ricevuto il sostegno del, inizialmente svilupperà piccoli reattori da 20 megaWatt rivolti ad esempio ai trasporti marini. Entro un decennio punta a realizzare versioni da 200 megaWatt capaci di alimentare le reti elettriche nazionali.