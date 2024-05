Nucleare, Pichetto: "Entro fine legislatura avremo quadro giuridico compatibile"

(Teleborsa) -con il no deciso dal referendum, pergrazie all'introduzione di(SMR - small modular reactors). Lo ha assicurato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energeticaa Radio 24, precisando "io ce la metto tutta. Questo è il mandato del governo e del Parlamento"., ha spiegato il Ministro, indicando che glipotrebbero essere introdotti in un"anche perché il prodotto non c'è ancora".Il Ministro ha anche commentato positivamente la, decisa nell'ambito delche si è tenuto a Venaria Reale nei giorni scorsi. "Lavorare assieme vuol dire tentare di arrivare prima a un risultato positivo", ha detto Pichetto.Parlando più in generale del G7 Ambiente, il Ministro ha ammesso che, grazie ad una "convergenza" su temi rilevanti come lo stop al carbone, anche perchè va considerato che ci sono paesi come la Germania ed il Giappone, che hanno ancora una "produzione altissima".