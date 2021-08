Industria alimentare guarda al futuro, tra numeri record e nuove sfide

(Teleborsa) - "Dopo un anno difficile persino per un settore anticiclico com'è quello alimentare, la, registrando a finelo ha dettoPresidente di Federalimentare, aprendo il convegno inaugurale di Cibus "Agroalimentare, nuovi modelli e prospettive per la crescita"."Per questa ragione,che esse possono comportare: mi riferisco alle nuove esigenze dei consumatori - ha spiegatoall'aumento delle materie prime e fino all'annosa questione dei consumi interni stagnanti. Tutti temi urgenti che l'industria alimentare è pronta ad affrontare" ha affermato Vacondio. "Se oggi possiamo affrontare il futuro con questo atteggiamento è perchè abbiamo avuto la conferma della strategicità del settore e della sua forza. Una forza che è dovuta soprattutto alle eccellenze che produciamo, al know how delle nostre aziende e al nostro modello alimentare. Per questa ragione - ha continuato Vacondio - non possiamo fare un passo indietro sulle battaglie che mettono in discussione la salubrità del nostro food&beverage e la sostenibilità della nostra dieta mediterranea. Mi riferisco alla questione del Nutriscore, ma anche ai sistemi alimentari che mirano a uniformare tutte le diete verso un modello molto lontano dal nostro. La verità è che il nostro food conquistasempre maggiori e questo può essere scomodo per molti Paesi, ma ci dimostra che stiamo andando nella giusta direzione", ha concluso il presidente di Federalimentare.Quanto al raggiungimento dell'obiettivo dei: i cambiamenti e la ripresa che stiamo vivendo, infatti, sono tutti segnali che e' in atto una fase di transizione che ci portera' verso un nuovo paradigma economico e sociale e il food&beverage ha tutte le carte in regola per essere tra i protagonisti di questa nuova era".- prosegue Vacondio - ha già messo in atto da annivolte a una maggior tutela dell'ambiente e si dice pronta a farlo ancora, nella convinzione però che non si possa parlare di sostenibilità ambientale senza parlare di quella economica e sociale e che le tre cose vadano affrontare insieme. La sostenibilità ambientale, infatti, è un processo che dobbiamo assolutamente percorrere ma è bene essere chiari: essa comporta enormi sacrifici sul piano economico e sociale e piu' restringiamo i tempi,