First Capital prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 23 ed il 27 agosto 2021 inclusi,, pari allo 0,007% del capitale sociale, ad unal lordo delle commissioni, per unLo rende noto la società nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall'Assemblea del 4 maggio 2021 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società in pari data.Pertanto a seguito delle suddette operazioni, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital detiene direttamente n. 138.754 azioni proprie, pari al 5,432% del capitale sociale.Intanto in Borsa la società avanza di poco, mettendo a segno un modesto profit a +0,83%.