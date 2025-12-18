Riello: Ariston conferma centralità stabilimenti in nuova strategia industriale

(Teleborsa) -sulla vertenza Riello, azienda specializzata nella produzione di sistemi di climatizzazione attualmente controllata dalla multinazionale americana Carrier, convocato per confermare e monitorare il percorso di acquisizione da parte del Gruppo Ariston.“Partendo da una situazione di crisi, oggi siamo nell. Questo passaggio rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare il sistema produttivo nazionale e tutelare l’occupazione”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.Nel corso della riunione,ha confermato che l’ingresso di Riello nel Gruppo costituisce un rafforzamento significativo del patrimonio industriale italiano e ha inoltre precisato che il piano industriale, una volta definito, verrà condiviso con tutte le parti coinvolte.dal canto suo, ha espresso apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dal Gruppo Carrier nell’individuazione della migliore soluzione industriale e occupazionale per Riello, ribadendo il ruolo di presidio e accompagnamento nei processi di rilancio industriale all’interno dei quali resta centrale il dialogo costante tra azienda e parti sociali. È stata infine condivisa la necessità di proseguire il confronto nelle prossime settimane, anche attraverso un approfondimento del piano industriale in stretto raccordo con le parti sociali.Il tavolo rimane pertanto aperto e sarà aggiornato alla luce di eventuali nuovi sviluppi