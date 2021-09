Borsa Italiana: al via oggi la quinta edizione dell'Italian Equity Week

Autogrill

Campari

De Longhi

FILA

Igd - Siiq

Tinexta

Unieuro

Biesse

Carel Industries

Cir

Datalogic

Diasorin

Esprinet

Fincantieri

Gvs

Interpump Group

Italmobiliare

Leonardo

Marr

Recordati

Reply

Sol

Stmicroelectronics

Zignago Vetro

A2A

Acea, Ascopiave

Atlantia

Buzzi Unicem

Cementir Holding

Enav

Enel

Eni

Erg

Falck Renewables

Hera

Inwit

Iren

Italgas

Prysmian

Rai Way

Salcef Group

Saras

Snam

Telecom Italia

Terna

Webuild

(Teleborsa) - Prende il via oggi fino al 9 settembre l'. I tre giorni di incontri digitali saranno dedicati ai principali settori dell'economia italiana:Nel corso delle tre giornate – spiega Borsa Italiana in una nota – le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, incontreranno la comunità finanziaria e saranno coinvolte in incontri one-to-one con i principali investitori nazionali e internazionali con l'obiettivo di promuovere e sostenere il dialogo tra le aziende italiane e la comunità finanziaria internazionale.All'Italian Equity Week saranno presenti complessivamenteprovenienti dae quattro continenti che saranno coinvolti incon leLee rappresentano una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari aovvero il 21% dell'intero mercato. Le società che parteciperanno agli incontri sono:Le, con una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari a, il 18% dell’intero mercato. Le società quotate che partecipano agli incontri sono:Lesonocon una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari a, il 34% dell'intero mercato. Le società quotate e non quotate che partecipano agli incontri sono: