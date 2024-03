Mercati europei moderatamente positivi in chiusura

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre a Wall Street l'continua le contrattazioni in territorio positivo. Giornata caratterizzata dall'assenza di grandi spunti su fronte macroeconomico e dal sopraggiungere delle festività pasquali (Venerdì santo mercati chiusi in tutto il mondo).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,082. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,63%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 81,23 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,60%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,50%, piatta, che tiene la parità, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,21%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 36.974 punti.Poco sopra la parità il(+0,45%); come pure, in rialzo il(+0,95%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,30%),(+1,49%),(+1,38%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Calo deciso per, che segna un -2,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,29%),(+3,31%),(+2,82%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,12%.Preda dei venditori, con un decremento del 12,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,02%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,00%.