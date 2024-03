Mercati europei in leggero rialzo in attesa di ulteriori dati macro

MPS

The Italian Sea Group

Civitanavi Systems

Honeywell

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

A2A

Moncler

Mediobanca

Recordati

BPER

Nexi

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

SOL

El.En

Mondadori

Cementir

GVS

The Italian Sea Group

D'Amico

Webuild

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, in attesa di ulteriori dati economici previsti nei prossimi giorni. Intanto, ina marzo l'inflazione è risultata in aumento del 3,2% su base annua, superano le attese del mercato. Inoltre, è aumentata la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di marzo 2024. Per quanto riguarda la politica monetaria, laha, in linea con le attese, e ha comunicato che probabilmente avvierà un allentamento di politica monetaria a maggio o giugno.spiccano alcuneè interessata dal collocamento da parte del MEF del 12,5% del capitale al prezzo di 4,15 euro per azione,ha visto il collocamento dell'8,7% da parte del principale azionista,beneficia del fatto cheha annunciato l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale attraverso il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,74%.Invariato lo, che si posiziona a +132 punti base, con ilche si attesta al 3,61%. Il Tesoro ha collocato 9,75 miliardi di euro di BTP e CCTeu nelle aste odierne, con rendimenti in calo.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%, tentenna, che cede lo 0,41%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,39%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,20%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 36.973 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,6%).di Milano, troviamo(+1,26%),(+1,18%),(+0,95%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,23%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,13%.del FTSE MidCap,(+3,81%),(+3,02%),(+2,65%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,46% ( downgrade di Equita a Hold ).scende del 7,73%. Calo deciso per, che segna un -2,49%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.