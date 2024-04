Borse europee in rialzo in attesa di inflazione USA e riunione BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'attenzione odierna è rivolta al dato sui prezzi al consumo statunitensi, che a marzo dovrebbero avere registrato un'accelerazione su anno, pur con un lieve raffreddamento della componente di fondo. Domani sarà poi la volta della BCE, da cui il mercato non si aspetta modifiche ai tassi ma la conferma di un largo consenso per un taglio dei tassi già nella riunione di giugno.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 85,34 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +135 punti base, con ilche si posiziona al 3,69%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,77%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,52%.Ilmostra un buon guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.360 punti. Poco sopra la parità il(+0,24%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,42%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,97%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,99%. In luce, con un ampio progresso dell'1,74%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,06%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%. Tentenna, che cede lo 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,49%),(+2,36%),(+2,20%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.