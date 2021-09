Green Pass, Salvini spiazza: parlato con Draghi, nessuna estensione

(Teleborsa) - Sembrava che il Governo avesse deciso di imboccare la strada della fermezza , ma si sa, la politica è l'arte compromesso e a mescolare, di nuovo, le carte sul tavolo ci ha pensato il leader della LegaHo parlato con il presidente Draghi,a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta". Lo ha detto margine della sua visita al Salone del Mobile nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano., ha aggiunto il leader del Carroccio rispondendo a chi gli chiedeva se il Presidente del Consiglio fosse orientato a prendere una decisione sull'obbligo vaccinale. "Siamo pronti a discutere di tutto, se qualcuno vuole inserire l'obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L'obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi".Per Salvini l' obiettivo èe penso che in queste ore si stia trovando una soluzione soddisfacente sui minorenni, sulle famiglie, sui tamponi gratuiti, sull'allungamento della durata del Green pass. Se alzare i toni ci permette di avere dei risultati, allora vuol dire che stiamo facendo il nostro mestiere".Quanto alle frizioni con il Ministro dell'Interno Lamorgese, Salvini ha ribadito di aver chiesto al Premier DraghiCi sono italiani che si sacrificano e che spendono soldi e tempo e intanto continuano a sbarcare migliaia di persone senza controlli e senza regole". Sempre a proposito della titolare del Viminale, ha aggiunto:per sapere se il famose rave party abusivo in provincia di Viterbo è stato accompagnato o tollerato dal Ministero dell'Interno. Se così fosse