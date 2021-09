Unidata avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Unidata

operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT

(Teleborsa) -, ha comunicato che in data 6 settembre 2021,in esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 14 maggio 2021, con le finalità di sostenere la liquidità del titolo, dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie future e operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine. L’autorizzazione all’acquisto è concessa per 18 mesi a far data dalla delibera della stessa assemblea.Gli acquisti di azioni di proprie saranno effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.Nel frattempo, a Piazza Affari, appiattita la performance dell'con i prezzi allineati a 42,9 euro.