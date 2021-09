Webuild si aggiudica contrattoin Norvegia con consorzio Sotra Link

Webuild

(Teleborsa) -, nell'ambito del consorzioin Norvegia, si è aggiudicata un(pari ad oltre 10 miliardi di corone norvegesi), per la costruzione e la gestione deldenominato".Si tratta di uncostituito dada realizzare nella contea occidentale di Vestland in Norvegia. Si tratta di uno dei maggiori progetti da realizzare nel Paese Nordeuropeo con la formnula Pbli-Proivate-Partnership (PPPO) ed è stato commissionato dalla Norwegian Public Roads Administration (NPRA)."La Norvegia è un mercato di valore strategico per Webuild", ha ricordato l'Amministratore delegato, aggiungendo "la condivisione di valori, insieme alla spinta che il Governo norvegese sta imprimendo agli investimenti in infrastrutture e in digitalizzazione, ci portano a vedere la Norvegia come un partner di riferimento ideale, con cui vogliamo lavorare e dove vogliamo investire nel lungo periodo".Webuild partecipa al progetto con unaper quanto riguarda lae con unadella società di progetto cui faranno capo anche le attività di. Il financial closing è previsto nel primo trimestre del 2022.Il contratto porta ache Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas.