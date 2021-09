Beghelli torna in utile nel 1° semestre 2021

Beghelli

(Teleborsa) -- società quotata sull'MTA che opera nel settore elettronico e della sicurezza - ha registrato unconsolidato pari a 76,5 milioni di euro, in incremento del 33,4% rispetto al fatturato di 57,4 milioni di euro al 30 giugno 2020. L'si è attestato a 8,5 milioni di euro (+126,8%) e l'a 2,2 milioni di euro (rispetto alla perdita di 5,6 milioni di euro al 30 giugno 2020). L'ammonta a 43,2 milioni di euro (in miglioramento di 11,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020)."L'incremento dei ricavi consolidati registrato dal gruppo, peraltro risultati, testimoniano la capacità dell’Azienda di reagire anche in situazioni di criticità straordinarie - ha dichiarato il presidente Gian Pietro Beghelli - A ciò ha contribuito la overperformance dei, il cui successo sul mercato riteniamo possa estendersi anche al di là dell'emergenza pandemica, sia a livello nazionale che internazionale, configurandosi quindi come linea di prodotti destinata ad estendersi anche in futuro".Beghelli prevede"un significativo incremento dei ricavi consolidati rispetto all'esercizio 2020, accompagnati da un significativo miglioramento dell'EBITDA, con livelli di indebitamento finanziario in riduzione, in un quadro complessivo di sostenibilità del proprio business".Ottima la performance di, che si attesta a 0,448 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,462 e successiva a 0,497. Supporto a 0,427.